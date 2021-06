Vaccini Puglia, a luglio 432 mila dosi in meno previste. Dal 5 luglio cambierà il calendario

A luglio è previsto un rallentamento importante per la campagna vaccinale in Puglia, in quanto è stata confermata la riduzione del numero complessivo di dosi del vaccino Pfizer. Infatti, il Governo ha comunicato che la Puglia riceverà 432.241 dosi in meno rispetto alle consegne previste. Per questo motivo la Regione Puglia è costretta a riprogrammare le inoculazioni al fine di garantire le seconde dosi di Pfizer e Moderna.

Quindi le prenotazioni per le prime dosi dal 5 luglio dovranno essere riarticolate sulla base delle successive disponibilità di dosi vaccinali, quando queste saranno rese note dal Commissario nazionale, dando priorità alle fasce di età più a rischio.

“La nostra capacità vaccinale ancora oggi è tra le più alte in Italia, con il 92.2% di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate siamo la seconda regione più virtuosa - dichiara l’assessore Pier Luigi Lopalco - siamo però costretti a riprogrammare le somministrazioni di luglio a causa della mancata consegna delle dosi previste”.

Con un’altra comunicazione, l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro hanno inoltre inviato alle Asl gli indirizzi per il piano di prevenzione degli effetti delle ondate di calore durante la campagna vaccinale di massa.