Questa mattina è stata inaugurata la rotatoria all'intersezione fra la s.p. 238 Altamura – Corato e la s.p. 159 Gravina – San Giovanni alla presenza della consigliera delegata alla Viabilità, Elisabetta Vaccarella, della sindaca di Altamura, Rosa Melodia, del consigliere regionale Francesco Paolicelli, dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Altamura Michele Cornacchia, dei consiglieri comunali Antonio Cappiello e Mario Castoro, del dirigente Maurizio Montalto e dei tecnici del Servizio Viabilità della Città metropolitana.

La S.P. 238 è un’arteria stradale con un intenso flusso veicolare perché collega i comuni del nord barese con quelli della Murgia e su di essa confluiscono diverse viabilità provinciali provenienti dai comuni di Altamura, Corato, Gravina in Puglia, Poggiorsini.

L’intervento ha riguardato la realizzazione di una rotatoria, aiuole spartitraffico, segnaletica verticale e orizzontale e l’illuminazione pubblica.

Il progetto è stato finanziato dalla Città metropolitana per un importo di 350 mila euro.

La consigliera delegata alla Viabilità, Elisabetta Vaccarella ha dichiarato: «Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per la velocità con la quale la rotatoria è stata realizzata. Abbiamo dato una risposta alla comunità che chiedeva un intervento risolutivo per porre un freno a tanti gravi incidenti, anche mortali che nel corso degli anni si sono verificati. Colgo l'occasione per ribadire l'impegno della Città Metropolitana a seguire con attenzione la realizzazione delle rotatorie che, come sappiamo, costituiscono una garanzia di sicurezza per gli utenti delle strade provinciali».



«Questa opera era attesa dalla comunità altamurana, perché l'incrocio ha causato tante e troppe vittime in questi anni. Per quanto di nostra competenza abbiamo sollecitato la realizzazione dell'intervento che è avvenuta in tempi brevi, frutto di un lavoro sinergico fra gli enti: ringrazio la dott.ssa Elisabetta Vaccarella e l'ing. Maurizio Montalto. Sarà garantita finalmente la sicurezza necessaria a tutti coloro che ogni giorno percorrono questa strada» ha sottolineato la sindaca Rosa Melodia.