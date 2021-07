Ruba una bicicletta elettrica dal valore di 2000 euro durante il G20, arrestato un 35enne altamurano

A Matera, martedì 29 giugno, la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto di un 35 enne di Altamura, colpevole di aver rubato una bicicletta elettrica dal valore di 2000 euro con l'aggravante di resistenza a Pubblico Ufficiale.

La Città lucana in questi giorni è coinvolta dall'importante evento del Forum Internazionale G20, di conseguenza vi è un imponente dispiego di personale delle forze dell'ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico e di viabilità.

L'uomo è stato individuato da una pattuglia in forza alla Polizia Stradale di Matera, in servizio sulla SS 99, tratto stradale interessato al transito delle delegazioni straniere partecipanti al G20. Insospettiti dalla presenza dell'uomo non hanno esitato a fermarlo, il quale a tale tentativo, non ha esitato un momento a lasciare la bici e a darsi alla fuga. Una volta bloccato, l'uomo ha cominciato a dimenarsi, tentando di colpire a calci e pugni i poliziotti che, dopo averlo bloccato, lo hanno condotto in caserma dove, in considerazione dei diversi precedenti a carico e dalle evidenti difficoltà di dare una convincente spiegazione sul possesso della bici, è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale.

Avviate le indagini è stato rintracciato anche il proprietario della bici, al quale è già stata restituita.