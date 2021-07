Arrestato 43enne, sulla strada tra Gravina e Altamura, in possesso di 51 grammi di cocaina

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 43 anni resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di materiale esplodente di categoria F2 senza la prescritta licenza di Pubblica Sicurezza.

L'uomo è stato intercettato dagli agenti di Polizia mentre percorreva ad alta velocita, a bordo del suo motociclo, via Bari, tra Gravina e Altamura. Una volta fermato il conducente del motoveicolo, già noto agli agenti per i suoi precedenti specifici, è stato sottoposto a perquisizione personale, consentendo agli agenti di trovare un pezzo di sostanza solida di colore bianco, avvolto in una pellicola trasperente in cellophane, che dalle successive analisi tramite Narcotest, eseguiete dagli specialisti della Polizia Scientifica del Commisariato di Gravina, è risultato trattarsi di cocaina, per un peso complessivo di circa 51 grammi.

I controlli sono, quindi, proseguiti nella sua abitazione dove sono stati rinvenuti 26 "cipolline" contenenti cocaina, pronta per essere venduta, alcuni grammi di hashish e la somma di 700 euro presumibilmente ricavati dalle attività illecite. Nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'arrestato è stata rinvenuta e sequestrata una batteria di "tubi mono colpo" omologati CE e di categoria F2 e diversi telefoni cellulari. termine delle incombenze di rito, il 43enne, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione della Autorità Giudiziaria procedente.