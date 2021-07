Paolicelli: "Chiederemo ad AQP di poter riutilizzare le acque depurate per la nostra agricoltura"

Si è svolto oggi ad Altamura, nel Barese, il sopralluogo dei tecnici di Acquedotto pugliese per il risanamento delle reti idriche. Un piano che prevede cantieri aperti in 21 Comuni in tutta la Puglia e un investimento complessivo di oltre 80 milioni di euro. La fine dei lavori è prevista a fine 2022 con la sostituzione di oltre 155 km di rete.

"Sono fiducioso che i lavori di risanamento della rete idrica e di adeguamento dell'impianto di depurazione sulla strada provinciale Altamura-Santeramo, riusciranno a migliorare la vivibilità delle comunità" ha detto il consigliere regionale Pd, Francesco Paolicelli, presidente IV Commissione.

"Ringrazio l'Acquedotto pugliese, l'Autorità idrica pugliese e il Comune di Altamura per il sopralluogo; auspico che possano essercene altri al fine di seguire lo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, chiederò un ulteriore incontro alle associazioni di categoria agricole, al Comune, all'Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e ad Aqp per capire se vi sono le condizioni per il riutilizzo delle acque depurate nei processi dell'agricoltura".

Nello specifico, Acquedotto pugliese è impegnato nella sostituzione dei tronchi vetusti nell'ambito del Lotto 3 (che comprende i Comuni di Altamura, Santeramo in Colle e Bitetto). I lavori del Risanamento Reti 3 prevedono la sostituzione di 12,9 chilometri di tronchi idrici, la realizzazione di 145 postazioni di misura e di controllo delle pressioni, la suddivisione della rete in sette distretti e il rifacimento di 1.399 allacci idrici. Per un costo pari a 7,6 milioni di euro. Attualmente sono in fase di progettazione esecutiva gli interventi previsti dal Risanamento Reti 5: distrettualizzazione delle reti idriche e sostituzione di ulteriori 115 km di tronchi idrici pari al 62% della rete esistente (185 km). In questo caso l'importo dei lavori è pari a 41 milioni di euro.

"È in corso forse il più importante intervento di ammodernamento delle rete idriche e fognarie del territorio murgiano. Un investimento importante che punta ad un uso efficiente delle risorse idriche e a migliorare le attività di smaltimento", ha commentato il consigliere Paolicelli.

"Per questo abbiamo proposto che si attivi un circuito virtuoso che permetta di reimpiegare le acque depurate nei cicli dell'agricoltura del territorio così da ottenere un doppio risparmio, per gli agricoltori e per l'ente pubblico".