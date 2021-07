Incidente in via Maggio 1648 tra una moto e un'auto

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedi 20 luglio 2021, in via Maggio 1648, una moto ha colpito una Volkswagen Up.

Considerati i danni, sembra che la moto percorreva la strada a velocità sostenuta.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Municipale.

Sono ancora da verificare le cause dell'incidente.

Seguono aggiornamenti.