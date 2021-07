Incendio nei pressi di uno stabilimento zona Jesce

Panico, nelle ore pomeridiane, per un grosso incendio divampato nei pressi dell’area industriale di Jesce (compresa nei territori tra Santeramo, Matera e Altamura).



Le fiamme, da quanto si apprende, avrebbero preso inizio in alcuni terreni incolti della zona.



Il vento favorevole ha poi portato ad ampliare la portata dell’incendio che ha raggiunto alcune fabbriche della zona compreso lo spiazzale dello stabilimento Jesce 1 della Natuzzi.



Alcuni operai, vista la portata dell’incendio, si sono prodigati per cercare di domare le fiamme mediante gli impianti antincendio dello stabilimento in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco.