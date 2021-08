Incendio in una fabbrica di plastica. Melodia: “Non uscire di casa e chiudere le finestre”

Incendio in un deposito di plastica in via Selva, zona Graviscella. Il fumo si sta espandendo all'interno della città. La Sindaca, Rosa Melodia, invita la cittadinanza a rimanere in casa con le finestre chiuse.



Il messaggio della Sindaca:

"ATTENZIONE!

INVITO TUTTI I CITTADINI A CHIUDERE LE FINESTRE E A NON USCIRE DI CASA PER UN INCENDIO DI UN DEPOSITO DI PLASTICA NELLA ZONA GRAVISCELLA.

IL FUMO SI STA DIRAMANDO ANCHE NELLA CITTÀ."

Notizia in aggiornamento