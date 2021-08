Altamura, le parole della sindaca, Rosa Melodia, sugli incendi divampati in questi giorni

La sindaca, Rosa Melodia, ha pubblicato un video nel quale ha esposto il punto della situazion riguardo gli incendi divampati in questi giorni, non sono tante le informazioni in possesso in quanto non sono ancora stati dati i risultati delle centraline poste vicino la fabbrica che ha preso fuoco il 1° agosto e dei dati raccolti dall'ARPAB sull'incendio della discarica avvenuto ieri, 4 agosto. Al momento non è stato necessario emettere delle ordinanze specifiche. Per concludere ha voluto parlare e riportare a tutti i cittadini di Altamure le scuse del sindaco di Matera per quanto detto nel video dove chiariva la situazione.

Di seguito, sono riportate le parole della Sindaca:

"Stamattina ho convocato il COC (Centro Operativo Comunale) dove hanno partecipato l'ARPA Puglia e le responsabili ASL di dipartimento di igiene e prevenzione e del dipartimento di igiene alimentare, oltre a tutti i tecnici e i dirigenti del Comune di Altamura. Innanzitutto l'ARPA ha riferito che l'unico dato in loro possesso in questo momento è quello rilevato dalla centralina in via Golgota e che non ha segnalato aumenti pericolosi degli elementi PM10 e PM 2.5 contenuti nell'aria che sono particolarmente dannosi per l'uomo, tranne per il primo agosto e ieri dove i dati comunque non destano preoccupazione ma è anche vero che queste centraline rilevano su uno spazio abbastanza piccolo in metri quadrati mentre il territorio di altamura è davvero esteso. Ci hanno anche informato che i rilievi più importanti li potranno fare soltanto quando otterranno i risultati che stanno lavorando a Taranto sulle centraline di prelievo presso l'azienda di Altamura che ha visto colpito il deposito contenente materiale plastico e quelle che riceveranno dall'ARPAB rispetto all'incendio della discarica. Io continuo a dire che l'unica cosa che noi oggi dobbiamo fare è quella di preoccuparci di utilizzare la mascherina per cercare di difenderci, in quanto la mascherina può fungere da filtro, e cercare di lavare benissimo tutto quello che proviene dalla terra.

Quando chiedo di stare in casa con le finestre chiuse, certamente non voglio insultare nessuno ma è un modo precauzionale per ovviare a tutto quello che ci circonda, d'altro canto anche questi disastri derivano dall'incuria dell'uomo, dalla mano dell'uomo e quant'altro. Quindi noi dobbiamo provare a difenderci anche da soli. Sono piccole precauzioni.

Fortunatamente il vento ci sta aiutando, Altamura è una città che sorge in collina, quindi, è anche meno esposta a subire questi danni però noi ci mettiamo al sicuro, a volte è meglio essere esagerati dal punto di vista della sicurezza che non. Quando io avrò i dati di ARPA Puglia rispetto alle rivelazioni fatte, potrò anche fornire maggiori informazioni e decidere di fare atti amministrativi diversi da quelli che sto facendo.

Su questa cosa sono presente insieme a tutta l'amministrazione e anche attenta perchè come voi sapete, ci tengo alla salute, ci tengo a preservare la salute, soprattutto delle persone più deboli che in questo caso sono anche le donne nei primi mesi di attesa, i bambini, le persone più anziane e tutti quanti, in quanto tutti respiriamo la stessa aria e nessuno è diverso dagli altri. Quindi cerchiamo di preservarci e manteniamo la calma.

Io continuo a sentire anche gli uffici di Matera, il sindaco di Matera mi ha telefonato per scusarsi dell'affermazione che ha fatto nel suo video ma credetemi sono ore difficili , non possiamo mettere i puntini sulle i perchè i primi a spaventarci siamo anche noi che abbiamo la responsabilità di tutta la cittadinanza, quindi non ergiamoci a giudici. Il primo cittadino di Matera si scusa con tutti quanti noi cittadini di Altamura e di Gravina. Non attacchiamoci a queste cose inutili e invece cerchiamo di avere sempre atteggiamenti responsabili rispetto a tutto quello che ci circonda"