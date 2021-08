Incendio discarica "La Martella". In fase di conclusione le operazioni di messa in sicurezza

Sono in fase di conclusione le operazioni di "soffocamento" dell'incendio. Ieri era stato affermato che ci sarebbero volute 72 ore per completare l'operazione che consiste nel coprire l'area interessata con 20.000 metri cubi di terreno ma il Sindaco, Domenico Bennardi, quest'oggi sulla sua pagina social ha affermato che "Entro stasera dovrebbe essere ultimato, un giorno in meno rispetto al previsto grazie al grandelavoro dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e dei volontari della protezione civile".

Per quanto riguarda la situazione sostanze inquinanti, l'ARPAB ha fatto sapere che tramite le sue due centraline ha individuato, durante il 4 agosto, "la presenza di valori soprasoglia di Benzene e idrocarburi non metanici" ma il Sindaco ha fatto sapere che "Già ieri questi valori erano in diminuizione". Per quanto riguarda i rilevamenti sulla diossina bisognerà attendere l'elaborazione dei campioni, inoltre il Sindaco ha rassicurato i cittadini del borogo La Martella affermando che " i sistemi di rilevazione PID posizionati vicino le prime case del borgo La Martella più vicine alla discarica non hanno rilevato tossicità. Dopo nota Asm posso confermare che al momento non c'è stato di emergenza sanitaria, nessun caso accertato di intossicazione da fumo, ma la situazione rimane potenzialmente a rischio e comunque molto delicata. Ma la stiamo monitorando costantemente 24h/24h". infine ha concluso chiedendo prudenza ai cittadini del borgo La Martella "In via precauzionale invito i residenti del borgo La Martella, del borgo Picciano, Timmari e delle contrade vicine e Matera nord di ridurre al minimo l'esposizione ai fumi almeno fino a totale spegnimento e per qualche giorno".