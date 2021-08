Coronavirus: in Puglia 144 nuovi casi e un decesso. Tasso di positività al 2.6%

Oggi, lunedì 9 agosto, in Puglia, sono stati registrati 5.504 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 144 casi positivi: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, un caso di provincia di residenza non nota. È stato registrato un decesso, in provincia BAT.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.996.355 test; 247.784 sono i pazienti guariti; 3.442 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.900 così suddivisi: 96.209 nella provincia di Bari; 26.179 nella provincia BAT; 20.336 nella provincia di Brindisi; 45.765 nella provincia di Foggia; 28.155 nella provincia di Lecce; 39.955 nella provincia di Taranto; 879 attribuiti a residenti fuori regione; 425 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico odierno è disponibile cliccando qui.