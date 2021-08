Incendio discarica "La Martella", impatto non significativo delle diossine

Dopo diversi giorni di attesa, sono stati resi noti i risultati delle analisi svolte dal Dap di Taranto. A comunicarlo è il Comune di Matera tramite la propria pagina social nel quale vengono forniti risultati che fanno riferimento al campionamento effettuato il 9 agosto scorso nell'area del borgo La Martella a seguto dell'incendio presso la discarica. I dati mostrano "un impatto non significativo per il parametro delle diossine. Infatti, il parametro PCDD/F mostra concentrazioni prossime al fondo ambientale per un'area antropizzata". Inoltre viene specifato che anche "Il parametro Benzo(a)pirene, determinato per la stessa postazione di prelievo (stabilimento Natuzzi) è risultato essere ben al di sotto del valore obiettivo previsto dal D.Lgs n.155 del 13 agosto 2010."

Le analisi sono state eseguite dal laboratorio microinquinanti del Dipartimento ambientale di Taranto di Arpa Puglia.

Nel post vengono infine spiegate le varie procedure e opere di monitorizzazione effettuate dall'Arpa Basilicata:

"L’Arpa Basilicata ha monitorato i dati di qualità dell’aria sin dal 4 agosto - giorno in cui si è verificato l’incendio - mediante la strumentazione presente all’interno della centralina fissa ubicata nell’area, mentre, a partire dalle ore 13:00 del giorno successivo nei pressi dello stabilimento Natuzzi sono stati installati anche un mezzo mobile, due deposimetri per la raccolta delle deposizioni secche e umide e un campionatore volumetrico.

il 9 agosto scorso sono stati eseguiti anche campionamenti di terriccio (top-soil) in dieci diverse postazioni. Il 10 agosto il filtro del campionamento volumetrico e i campioni di top-soil sono stati consegnati al Dap per le analisi delle diossine e dei pcb (policlorobifenili)."