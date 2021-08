ASL Bari in campo per fornire assistenza sanitaria ai profughi afghani

La ASL di Bari si è attivata per fornire assistenza sanitaria per i primi 40 profughi afghani arrivati ieri in Puglia. Medici e infermieri sono intervenuti questa mattina nel Covid Hotel al quartiere San Paolo che in questo momento sta ospitando uomini, donne e bambini arrivati con il ponte aereo dall’Afghanistan. Gli uffici della ASL hanno già avviato le procedure per assegnare a tutti i profughi il codice Stp (straniero temporaneamente presente) in modo tale da garantire loro l’accesso alle prestazioni sanitarie.

Con la collaborazione dei volontari della Protezione civile regionale, i sanitari hanno visitato i profughi accertando le loro condizioni di salute. Sono state fornite cure e terapie mediche ad alcuni dei profughi con patologie di lieve entità. Sono state visitate due donne gravide che sono in buone condizioni. Hanno ricevuto assistenza anche i più piccoli messi in sicurezza. L’equipe sanitaria ha avviato la presa in carico dei profughi che saranno monitorati anche nei prossimi giorni.