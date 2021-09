Carabinieri, inseguimento sulla SS96, sventato il furto di un camion carico di prodotti per la casa

La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Modugno, nel corso di uno dei tanti servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, sono riusciti a sventare il furto di un camion carico di merce.

Il tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino quando, percorrendo la SS96, in direzione Altamura, le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Modugno hanno incrociato l’auto di una guardia giurata in servizio che ha prontamente segnalato delle attività sospette. Infatti quest'ultimo ha avvisato i carabinieri di aver visto uscire da un’area commerciale, attualmente sottoposta a sequestro con tanto di sigilli infranti, un camion che si allontanava di gran corsa.

I militari non hanno quindi perso tempo e si sono subito messi alla ricerca del veicolo in questione, cabinato, di colore verde. Agganciato, ne è nato un brevissimo inseguimento, terminato sempre sulla SS96 all’altezza dello svincolo per la A14, allorquando il malvivente, accortosi di essere braccato, ha rallentato fino a quasi fermarsi, per poi saltare giù dal camion praticamente “al volo” e darsi alla fuga nell’agro circostante.

I militari sono riusciti a fermare tempestivamente il camion evitando che potesse andare a collidere con altri veicoli.

Una volta recuperato il mezzo è stato possibile appurare che lo stesso fosse carico di prodotti per l’igiene della casa e della persona. Identificato il proprietario ed il custode giudiziario dell’area dalla quale il veicolo è stato asportato, lo stesso dopo le operazioni di rito veniva restituito all’avente diritto, che ha ringraziato gli operanti spiegando che hanno impedito un furto che gli avrebbe arrecato un considerevole danno economico.