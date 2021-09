Covid, in Puglia 119 nuovi casi nelle ultime 24 ore e cinque vittime

Su 13.747 test registrati, sono 119 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 30 settembre. Il tasso di positività si attesta oggi allo 0,86%, in discesa rispetto all'1,59% di una settimana fa, mercoledì 22 settembre.

Nel bollettino odierno sono segnalati cinque decessi. I nuovi casi sono 29 in provincia di Bari, 19 nella Bat e nel Brindisino, 18 in provincia di Foggia, dieci nel Leccese e 24 in provincia di Taranto.

Il numero dei casi attualmente positivi scende a 2.593 (-50 rispetto a ieri), quello dei guariti si attesta a 259.256 (+164 rispetto a ieri).

I ricoveri sono oggi complessivamente 160 (tre in meno rispetto a ieri): 144 le persone in area non critica, 16 quelle ricoverate in terapia intensiva.