Carabinieri Altamura, arrestato in flagranza di reato un 50enne pluripregiudicato

I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Altamura hanno arrestato nella flagranza di reato M.M. 50enne, pluripregiudicato poiché sorpreso nel comune federiciano nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di Binetto. L’arresto giunge a conclusione di una serie di mirati servizi che erano stati predisposti dai Carabinieri di Altamura dopo che negli ultimi giorni si era verificato un incremento dei furti di cavi telefonici lungo la tratta delle Ferrovie Appulo Lucane. Per questo motivo durante tali servizi i carabinieri, insospettiti della presenza insolita di un’autovettura giunta proprio a ridosso della tratta ferroviaria in questione, in una zona impervia a ridosso tra comuni di Altamura e Grumo Appula, hanno proceduto al controllo del conducente che, oltre a non essere stato in grado di giustificare la sua presenza in quel luogo, è risultato gravato dalla misura di prevenzione che non gli consentiva di allontanarsi dal comune di domicilio se non preventiva autorizzazione dell’A.G.

Messo agli arresti domiciliari, all’esito dell’udienza per direttissima è stato risottoposto alla medesima misura cautelare.