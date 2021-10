Incidente in via Pietro Colletta, un forte impatto tra 2 automobili

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledi 13 ottobre 2021, in via Pietro Colletta, esattamente all'incrocio con via Giorgio Almirante, una Lancia Delta e una Volkswagen Golf Plus si sono scontrate. Sembra non ci siano stati feriti gravi nonostante il forte impatto tra le autovetture.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i Carabieri, i Soccorsi e il supporto stradale, l'intervento di quest'ultimo è stato utile a liberare l'incrocio in quanto, a causa dell'impatto, non era possibile spostare le automobili.

Sono da ricostruire le dinamiche dell'incidente anche se pare si tratti di una mancata precedenza.