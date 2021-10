Vaccini, a Bari il 92% con almeno una dose. Terza somministrazione per gli operatori del Policlinico

A Bari il 92 per cento dei residenti ha fatto la prima somministrazione e l’88 per cento ha terminato il ciclo completo. E' quanto emerge dal report del Governo nazionale relativamente alla situazione delle vaccinazioni Covid nella provincia. Dati positivi che riguardano anche il resto del Barese, dove in media il 90 per cento degli over 12 ha ricevuto almeno una dose e l’86 per cento ha concluso il ciclo vaccinale. Intanto sono state 3421 somministrazioni effettuate in provincia di Bari nel fine settimana, di cui 1061 prime dosi, 1128 seconde e 1232 terze. Di queste 848 sono state registrate nell’hub Fiera del Levante a Bari.

E' partita poi al Policlinico di Bari la somministrazione delle dosi booster di vaccino contro il Covid al personale sanitario. In una settimana a ricevere la terza dose sono stati già 764 operatori sanitari tra medici, infermieri e oss. Contestualmente è stata avviata anche la campagna antinfluenzale consentendo agli operatori di ricevere la co-somministrazione della terza dose con il vaccino antinfluenzale allo stesso appuntamento. A essere immunizzati anche contro l'influenza sono stati 676. Proseguono inoltre le vaccinazioni dei pazienti fragili: hanno ricevuto la terza dose aggiuntiva, necessaria a completare il ciclo vaccinale per i soggetti immunocompromessi, 3343 tra pazienti trapiantati, dializzati, ematologici, neurologici, reumatologici, oncologici.

A livello regionale sono 5.957.063 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 86.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.673).