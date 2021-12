Massimo dopo l'intervista a Le Iene: "Spero che nessun altro possa vivere un’esperienza simile"

Massimo, l’altamurano intervistato dalla redazione de “Le Iene” con il servizio andato in onda martedì 7 dicembre su Italia1, ha da tempo chiuso i rapporti con Valeria Satta che avrebbe creato l’identità di “Chloè Madison”. Questa mattina è stato raggiunto dalla nostra redazione e ci ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Tutto inizia a dicembre 2019 quando, tramite il profilo Instagram della presunta Chloè Madison, Valeria Satta mi ha contattato e abbiamo iniziano a parlare sui social.” dichiara Massimo. “Dopo qualche mese ho esternato la voglia di vederci dal vivo per poter dare seguito a questa relazione nascente. – continua l’altamurano -Con le limitazioni sugli spostamenti a causa del Covid19, la possibilità di avere un incontro dal vivo è venuta meno.”

Proprio durante il lockdown, Massimo aveva iniziato a fare qualche lavoro di bricolage in casa per ingannare il tempo: “A questo punto ho iniziato a ricevere molti regali da parte della Satta che spaziavano dagli attrezzi da lavoro per questa nuova passione a capi d’abbigliamento e pensieri per i miei nipoti. Tutto faceva pensare che la Chloè fosse vera e che ci tenesse molto alla relazione”

Il primo campanello di allarme per Massimo arriva nell’occasione in cui aveva desiderio di spedire alcuni prodotti tipici della nostra zona ricevendo come indirizzo di spedizione quello di Valeria Satta. A questo punto i dubbi di Massimo aumentano e cerca un modo per poter incontrare dal vivo Chloè, in particolare intraprende un viaggio per Como in cui avrebbe potuto finalmente vederla dal vivo ma, anche in questa situazione, non riesce nel suo intento.

Tornato in Puglia, Massimo decide di chiudere tutti i rapporti ma, a questo punto, le telefonate e i regali aumentano, nei giorni successivi gira anche una vela pubblicitaria per Altamura con un messaggio di scuse firmato da Chloè.

Tutti i dubbi di Massimo trovano fondamento nel servizio di Ismaele La Vardera de “Le Iene” in cui viene raccontato l’episodio di Roberto Cazzaniga che, convinto di avere una relazione con la modella brasiliana Alessandra Ambrosio, in realtà inviava doni a Valeria Satta per un valore di 700mila euro.

Guardando il servizio, Massimo ricorda il nome a cui aveva inviato i prodotti tipici e decide di contattare la redazione del programma tramite la sorella.

Durante l’intervista c’è anche una telefonata proprio con la Satta che ha continuato a negare la sua vera identità.

Massimo ora chiede di essere lasciato in pace per poter andare avanti con la sua vita: “Ho chiuso definitivamente questa faccenda, non rispondo più a chiamate e messaggi e vorrei che la smettesse di contattare me e i miei cari. Mi sono reso conto del raggiro e adesso voglio pensare alla mia vita e alla mia famiglia. Ho deciso di raccontare questa vicenda per smascherare Valeria Satta e per incoraggiare eventuali altre vittime a denunciare e raccontare la loro storia. Allo stesso tempo, spero che nessun altro possa vivere un’esperienza simile.”