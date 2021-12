Incidente in via Pompei, coinvolta una donna incinta. Gli aggiornamenti.

Nel pomeriggio di ieri, 14 dicembre 2021, nei pressi dell'incrocio tra via Pompei e via Pastrengo una donna incinta è stata investita da un'auto. In particolare, il conducente della Citroen C3 coinvolta, proveniva da via Pompei e stava svoltando in via Pastrengo. Le cause sono da accertare. La lieta notizia è che la donna incinta è fuori pericolo avendo ricevuto una prognosi di 10 giorni.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e un'ambulanza che ha trasportato la donna in ospedale.