Covid Altamura: aumentano i casi, 420 casi attualmente positivi

La Sindaca ha comunicato, tramite la propria pagina social, i dati inerenti alla situazione Covid-19 ad Altamura. I casi sono in continuo aumento e in pochi giorni sono stati rilevati numerosi casi. La Sindaca nel suo post ha invitato la cittadinanza a rispettare le restrizioni, soprattutto in questo periodo di feste. Di seguito riportiamo il post:

REPORT CASI COVID 19 AD ALTAMURA

I dati sono trasmessi dalla ASL BA Servizio di Prevenzione:

Casi totali(dal 23/12/2021 compreso): n. 569

Guariti: n. 150

Casi attivi in isolamento domiciliare: n. 419

Ricoverati: 1

Deceduti: 2

Si invita a rispettare sempre le norme anticovid indossando i presidi di sicurezza per prevenire contagi.

In questi giorni di festa si chiede particolare attenzione per il bene di tutte e di tutti.