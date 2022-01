Incendio in via Vittorio Veneto nella notte

Durante le prime del mattino di oggi, venerdì 21 gennaio, è divampato un incendio in un locale privato in via Vittorio Veneto.

Il locale di proprietà di un'anziana signora si trova al pian terreno ad angolo tra via Vittorio Veneto e via la Maggiore.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale.