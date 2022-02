Coronavirus: 7mila nuovi casi positivi in Puglia nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 54.777 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 7.141 casi positivi, così suddivisi: 2.154 in provincia di Bari, 651 nella provincia BAT, 628 in provincia di Brindisi, 1.067 in provincia di Foggia, 1.726 in provincia di Lecce, 803 in provincia di Taranto, 71 casi di residenti fuori regione, 40 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 37 decessi (in realtà nelle ultime 24 ore i decessi registrati sono 6, gli altri sono recuperi dei dati dei giorni precedenti).

I casi attualmente positivi sono 123.4581; 6795 sono le persone ricoverate in area non critica, 61 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 7.813.686 test; 618.045 sono i casi positivi; 487.040 sono i pazienti guariti; 7.270 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 211.206 nella provincia di Bari; 63.497 nella provincia BAT; 58.109 nella provincia di Brindisi; 96.501 nella provincia di Foggia; 96.921 nella provincia di Lecce; 85.295 nella provincia di Taranto; 4.535 attribuiti a residenti fuori regione; 1.981 di provincia in definizione.