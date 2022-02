Protezione Civile - Allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione Puglia ha emanato un MESSAGGIO DI ALLERTA GIALLA per la giornata di oggi, 7 febbraio 2022 a partire dalle ore 03:00 e per le successive 24-36 ore per venti: da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, inizialmente occidentali, specie su aree interne e crinali appenninici; dal pomeriggio forti o di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, con rotazione dei venti dai quadranti settentrionali.