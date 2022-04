Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile, c'è stato un incidente in via IV Novembre in cui sono state coinvolte tre vetture.

Nello scontro sono state coinvolte un Porsche Cayenne, una Mitsubishi Colt e una Mercedes GLA.

Dalla ricostruzione della dinamica sembra che la Mercedes fosse parcheggiata e l'uomo alla guida della Porsche stesse percorrendo via IV Novembre mentre la Mitsubishi attraversava l'incrocio arrivando da via Felice Trizio per imboccare via Luigi Rizzo. I testimoni sul luogo hanno affermato che l'uomo a bordo della Mitsubishi abbia attraversato l'incrocio a grande velocità, lo stesso poi è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri oltre ai soccorsi.

Seguono aggiornamenti.