Altamura, incendio in un appartamento in via Ugo Foscolo nella notte

Nella tarda serata di ieri, venerdì 15 aprile, è scoppiato un incendio in un appartamento in via Ugo Foscolo.

Le cause sono ancora da accertare ma sembra che si sia trattato di un cortocircuito. Intero palazzo evacuato grazie all'intervento tempestivo della Polizia Locale. Sul luogo sono interventuti anche i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'edificio, presenti anche i Carabinieri e i Soccorsi. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone.