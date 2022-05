Incidente stradale sulla provinciale Santeramo - Altamura

Intorno alle ore 9:00, sulla provinciale che collega Santeramo ad Altamura, si è verificato un incidente stradale.

L'incidente è avvenuto nei pressi dei tornanti posti lungo la provinciale (sp 235).

Coinvolta solo un'autovettura, una Land Rover di colore nero, alla cui guida vi era una donna che, da quanto si apprende, non dovrebbe aver riportato conseguenze nell'impatto.

L'auto, che transitava in direzione Santeramo, per cause al momento non note ha terminato la propria corsa nella corsia opposta impattando sul guard rail.

Data la presenza della vettura sulla carreggiata la circolazione stradale ha subito dei rallentamenti.