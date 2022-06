Un incendio nelle prime ore del pomeriggio ha interessato il territorio di Altamura, a circa 1 km dal centro abitato, nella zona di via Santeramo. Le temperature elevate di questi giorni, superiori ai 30 gradi, e le folate di vento caldo hanno fatto sì che il fuoco delle sterpaglie potesse prendere il sopravvento in una zona fortemente antropizzata, considerato la massiccia presenza di insediamenti produttivi.

L'incendio è stato domato grazie all'intervento, tempestivo ed efficace, da parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile coordinato dall'omonimo Servizio incardinato nel Comando di Polizia Locale di Altamura che coordina tutti gli interventi inferfacciandosi col distaccamento dei Vigili del fuoco di Altamura.

Non sono stati riscontrati danni alle strutture, case e agli insediamenti produttivi presenti in zona. Per domare l'incendio, i volontari, hanno utilizzato un mezzo dotato di una cisterna di 400 litri di acqua "Per questo tipo di interventi - riferisce la d.ssa Maria Paola Stefanelli, l'attuale responsabile del Comando di Polizia Locale Altamura - ci avvaliamo oltre che del nostro Servizio di Protezione Civile, diretto in maniera esemplare dal commissario Angelo Tragni, che coordina gli interventi del gruppo, anche di altre associazioni di volontariato tra cui l'ANPANA e l'ANPS con i cui coordinatori, l'altro giorno, si è tenuta una riunione preliminare, mettendo a punti gli ultimi dettagli del Piano Antincendio comunale così come richiesto dalla sezione di Protezione Civile della Regione Puglia"

Il comando di Poliza ha riferito che "Nelle giornate di maggior calore attiveremo due/tre pattuglie che monitoreranno le zone in cui si concentrano le aree boscate nel nostro territorio che è uno dei più vasti della Puglia".