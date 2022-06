Scarcerati i 2 altamurani arrestati per usura aggravata e falsa fatturazione

Si segnala che in data 21 giugno 2022, i due cittadini altamurani assistiti dall'avvocato Giovanni Falcicchio (A.M. e A.L.), arrestati in data 17 giugno per usura aggravata e falsa fatturazione, nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Procura di Bari, sono stati scarcerati dal GIP e collocati agli arresti domiciliari a seguito di interrogatorio di garanzia.

Qui l'articolo sull'arresto https://www.altamuralive.it/news/cronaca/1111332/carabinieri-altamura-ordinanza-di-custodia-cautelare-per-due-persone-per-usura