Ancora una giornata particolare per quanto concerne gli incendi.

Diversi incendi divampati in varie zone del territorio altamurano.

Il più imponente nelle campagne di via Parisi (via Corato), dove diversi ettari incolti sono stati bruciati dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Altamura.

Presenti anche tre pattuglie della Protezione civile e Anpana.

Negli ultimi giorni sono numerosi gli interventi in diversi siti, si sta cercando anche di avviare degli accertamenti di Polizia Giudiziaria. Non si esclude la dolosità.