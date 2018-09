Gestione illecita di rifiuti in un autosoccorso.

Durante una mirata attività di controlli in materia di Rifiuti, i Carabinieri del Reparto Parco Nazionale dell’Alta Murgia di Altamura hanno portato a termine un’attività ispettiva presso il deposito di una ditta individuale abilitata al soccorso stradale e al deposito giudiziario dei mezzi. I controlli hanno permesso di accertare che oltre alla predetta attività di autosoccorso, risultata conforme alle autorizzazioni in possesso, ne veniva svolta una collaterale di gestione di rifiuti provenienti dallo smontaggio e demolizioni degli autoveicoli fuori uso. I contestuali accertamenti documentali hanno permesso di verificare che per tale attività non erano stati rilasciati i prescritti titoli abilitativi previsti dalla specifica normativa in materia di rifiuti.

Dai sopralluoghi effettuati dai militari all’interno del deposito è emersa la presenza di numerose parti d’auto smontate e ordinatamente accatastate pronte alla vendita come pure di componenti meccaniche, elettriche e di accessori degli autoveicoli, nonché di una piccola officina con attrezzi idonei alle operazioni di smontaggio.

Accertata quindi la gestione illecita di rifiuti provenienti dalla demolizione, recupero e smaltimento degli autoveicoli, un’area di circa 2000 mq è stata sottoposta a sequestro preventivo e un soggetto in qualità esecutore materiale, residente ad Altamura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Bari.