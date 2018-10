Cinghiali sulla strada, ancora un incidente sulla Corato-Altamura

Ancora un grave incidente sulla Corato-Altamura, a causa dell’attraversamento stradale di un branco di cinghiali, il cui impatto ha causato il ribaltamento di un mezzo pesante di ambulanti impegnati nel mercato del sabato.

Il fatto si è verificato lo scorso 12 ottobre nei pressi di Calentano.

«Una situazione che continua a ripetersi e che mette a serio repentaglio la vita delle persone con danni economici, morali e psicologici incalcolabili», denuncia il presidente e coordinatore di Unimpresa e Casambulanti Savino Montaruli, che si rivolge nuovamente alle istituzioni per dire che ambulanti e associazioni di categoria si sentono abbandonati. I provvedimenti che si attendevano non sono mai giunti, anche in materia di prevenzione e repressione delle rapine con sequestro di persona che si registrano su quella tratta stradale.

«Se non giungeranno risposte concrete e se non saremo coinvolti nelle decisioni agiremo con manifestazioni civili di pubblico dissenso che sfocerebbero in sit-in di piazza e scioperi diffusi sui mercati per portare all’attenzione delle competenti autorità problemi enormi che stanno distruggendo le economie e il lavoro in Puglia», ha concluso Montaruli.