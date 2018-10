Incidente sabato notte a Bari, muore 17enne altamurano

Uno scooter con due ragazzi a bordo si è scontrato la notte del 20 ottobre con una Seat Ibiza, all'incrocio tra via Brigata Regina e corso Mazzini, a Bari.

Nell'impatto ha perso la vita il guidatore del motore, il 17enne Andrea Piccaluga, di Altamura. Ferita la ragazza della vittima, anche lei di 17 anni, non è in condizioni gravi.

I mezzi procedevano in direzioni opposte quando sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente della Seat, un giovane di 29 anni, è stato sottoposto ai test con l'etilometro e per fugare il dubbio di assunzione di droghe, risultando negativo a entrambi gli accertamenti.

Sulla vicenda indaga la Polizia locale.