Abusivismo edilizio e rifiuti, ecco le ultime operazioni della Polizia Locale

Continua incessante l'attività posta in essere dal personale della Sezione Controllo del Territorio della Polizia Locale di Altamura coordinata dal dirigente Ten. Col. Michele Maiullari , che ha individuato nel centro storico altri due manufatti abusivi di cui uno, in corso di realizzazione, sottoposto a sequestro penale con la consequenziale denuncia all'Autorità Giudiziaria di due soggetti albanesi responsabili di aver violato il Testo Unico di Edilizia.

Altre tre violazioni di minore entità sono state riscontrate nell'abitato con relativa segnalazione alle competenti Autorità Amministrative che provvederanno nel breve tempo ad emanare i provvedimenti di sospensione e/o demolizione. Anche in ambito ambientale, al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti nelle periferie di Altamura, continua il costante monitoraggio delle campagne ove nell'ultimo periodo, a seguito di attività di indagine anche con l'ausilio delle fototrappole sistemate in punti nevralgici, sono stati individuati otto soggetti che hanno sversato rifiuti di ogni genere: per loro multe salatissime di 600 euro e obbligo di ripulire il sito inquinato; qualora non dovessero ottemperare scatterà la denuncia alla competente Procura della Repubblica. Individuati, sempre dal personale della sezione Controllo del Territorio, una ventina di siti privati pieni di immondizia i cui proprietari sono stati verbalizzati e dovranno, per il decoro della città, ripristinare in breve tempo, le normali condizioni igienico sanitarie.

Multe elevate anche per coloro che hanno conferito in maniera non conforme violando i dispositivi dell'Ordinanza Commissariale n. 46 del 25.06.2018 che disciplina il servizio pubblico di raccolta diffferenziata dei rifiuti urbani.