Non un boato ma una scia luminosa verde che ha solca i cieli del Sud

Tranquilli, per fortuna, il boato sentito non è stato – o così pare – dovuto ad alcuna esplosione. Il tutto pare – come riporta il sito inmeteo.net - sia stata una spettacolare scia luminosa che è stata avvistata, esattamente alle ore 23.45 di domenica 2 dicembre, nei cieli del Sud Italia.

Secondo quanto riporta inmeteo.net una “palla infuocata” di colore verde è stata visibile per pochi secondi mentre è precipitata verso il basso, spegnendosi velocemente prima di raggiungere la parte più bassa dell’atmosfera e quindi il suolo.

Questo risulterebbe un “bolide”, che è stato segnalato da più persone del Sud, in particolare fra Molise, Basilicata e Puglia.

Questo “bolide” altro non sarebbe che una meteora.

“Il bolide è come comunemente viene definito un meteoroide. Il meteoroide è un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Questo diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre, e produce così una scia luminosa. Il “risultato” finale è il meteorite, ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica del meteoroide.

La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo”.

Tranquilli quindi l’Armageddon è ancora lontano.