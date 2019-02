Sono stati molti i danni e i pericoli per automobilisti e pedoni provocati dai forti venti di burrasca che hanno interessato tutto il territorio dell'Alta Murgia, Altamura compresa.

In molti casi gli alberi non hanno retto e sono cascati giù al suolo, provocando non pochi rischi a chi in quel momento era in transito. Le immagini dell'articolo sono relative alla SP230, Km 62, direzione Poggiorsini, ieri chiusa al traffico da ambo i lati per diverso tempo, in attesa che le i mezzi di soccorso sgombrassero la strada. Ad Altamura non si sono segnalati danni rilevanti, se non qualche intervento della Polizia Locale per monitorare alberi pericolanti.