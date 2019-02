Rocambolesco incidente in via Gravina

Dopo qualche giorno dall'incidente di via Bari, che ha visto coinvolte tre autovetture, se n'è verificato un altro lungo le strade cittadine ad Altamura. La scorsa notte, intorno all'1:44, sono state coinvolte due auto in via Gravina, all'altezza degli uffici postali.

Come mostrano le immagini, a impattare sono state una Fiat Punto ed una Renault Twingo. Dalle informazioni ricevute da alcuni cittadini, a guidare la Fiat Punto bianca una donna di Gravina in Puglia, che ha riportato alcune ferite al sopracciglio e al mento, mentre nella Renault Twingo erano presenti due ragazzi di Altamura. Sul posto sono intervenuti prontamente il 118 ed una pattuglia dei Carabinieri, che stanno ricostruendo con esattezza le dinamiche dell'accaduto.