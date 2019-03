Atto intimidatorio a consigliere comunale Colonna: la solidarietà della politica

«È un atto vile che lascia sconcertati. Massima solidarietà al Consigliere comunale Marco Colonna, noto avvocato giuslavorista, da parte mia, della Giunta, del Consiglio comunale e da tutta la parte sana di questa comunità. Tali gesti non ci appartengono e la nostra Altamura non merita di dare questa immagine. Ci affidiamo completamente al lavoro prezioso delle Forze dell'Ordine che, ne sono certa, assicureranno gli autori alla giustizia». Sono le parole contenute in una nota della Sindaca Rosa Melodia, la Giunta, il Presidente del Consiglio Gino Loiudice e l'Amministrazione Comunale di Altamura.

Gli stessi hanno espresso solidarietà al Consigliere Marco Colonna, per il vile atto intimidatorio subìto questa notte, ai danni del suo garage e della sua auto.