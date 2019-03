Incendio in Via Ugo Foscolo, per fortuna nessun ferito

Ieri mattina è divampato un incendio presso un palazzo in via Ugo Foscolo. Con molta probabilità la causa dell'accaduto è da attribuire ad un incidente domestico. Fortunatamente non si segnalano conseguenze a persone in quanto, al momento dell'accaduto, non erano presenti all'interno dell'abitazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno domato le fiamme.

Inoltre, per gli accertamenti del caso, in queste ore sta indagando la polizia locale.