Controlli antidroga dei Carabinieri: due pregiudicati trovati con diversi kg di marijuana

Nei giorni scorsi, in Altamura, nell’ambito dei servizi a largo raggio pianificati dal Comando Provinciale di Bari, finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno arrestato, a seguito di due distinte perquisizioni domiciliari, due pregiudicati 36enni del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di:

- S.A. trovato in possesso di kg. 10 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, suddivisa in 20 confezioni in cellophane, pronta per lo smercio;

- G.S. trovato in possesso di kg. 2,300 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e materiale atto al confezionamento della sostanza illecita.

Il materiale e la droga sono stati sequestrati. Le sostanze stupefacenti verranno inviate presso il laboratorio Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale per le analisi qualitative.

S.A e G.S. su disposizione della competente A.G. sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bari in attesa di giudizio.