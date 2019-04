Terremoto con epicentro a Cerignola: la scossa è stata avvertita anche nella provincia barese

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 21.19 di ieri sera nelle province di Foggia, Bat e Bari.



L'Ingv ha rilevato un sisma di magnitudo 3.1 con epicentro segnalato a quattro chilometri da Cerignola, profondo solo tre chilometri dal livello del suolo.

Il terremoto è stato avvertito in maniera intensa nella stessa Cerignola, ma anche nelle località confinanti. Non si ha notizia per il momento di danni a persone o cose.