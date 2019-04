Altamura, chiuso mulino artigianale per la presenza di parassiti

Nell’ambito dei controlli per la sicurezza dei prodotti agroalimentari della Murgia, i Carabinieri Forestali del Reparto Parco Nazionale Alta Murgia, hanno portato a termine un accertamento all’interno di un piccolo mulino artigianale, ove l’intera struttura si è presentata infestata da parassiti (scarafaggi) e priva dei requisiti minimi di igiene e salubrità dei locali, adibiti alle lavorazioni di trasformazione di cereali a “Km 0” e confezionamento delle farine.

Infatti, le visite ispettive hanno accertato numerose colonie di parassiti che si muovevano liberamente nei vari ambienti con presenza altresì di muffe, ragnatele e polvere diffusa.

Per questo i militari, in collaborazione con il personale medico della locale ASL, hanno posto sotto sequestro preventivo l’intera struttura come pure circa 16 tonnellate tra farine, pasta, cereali e legumi in parte già confezionati.

Il provvedimento effettuato dai militari al comando del Maggiore Giuliano Palomba, si è reso necessario per le diverse irregolarità riscontrate attinenti la cattiva conservazione dei prodotti e la loro possibile deteriorabilità a danno della salute del consumatore. Anche la tracciabilità della merce alimentare è risultata non essere conforme alle prescrizioni normative.

Inosservanze tutte in netto contrasto con le specifiche disposizioni di legge e con i regolamenti Europei che hanno così permesso ai Carabinieri di deferire il titolare, residente ad Altamura, alla competente Magistratura di Bari per il reato di detenzione e vendita di alimenti insudiciati ed invasi da parassiti.