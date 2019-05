Parco dell'Alta Murgia: sequestrato manufatto edilizio illecito.

E’ stata di recente portata a termine dai militari della Stazione Parco di Altamura un’attività di indagine a tutela dei territori del Parco Nazionale dell’Alta Murgia che ha permesso di scoprire in località “Tarola” in agro di Cassano delle Murge, la realizzazione, già avviata e non ancora completata, di un manufatto edilizio ad uso residenziale.

All’arrivo dei militari le betoniere erano ancora all’opera intente a colare il cemento sulla fondazione, realizzata adiacentemente ad un preesistente fabbricato tanto da poterne poi determinare una maggiore volumetria complessiva.

I successivi accertamenti hanno appurato che per i lavori in essere non risultavano essere stati rilasciati i prescritti titoli abilitativi in materia edilizia come pure quelli attinenti la vincolistica paesistico ambientale.

Infatti, l’area occupata dalle opere abusive, è risultata classificata non solo Parco Nazionale dell’Alta Murgia ma anche Zona di Protezione Speciale e a vincolo paesaggistico per le quali il proprietario non è stato in grado di fornire i relativi “nulla osta”.

Per questo un’area di quasi 100 mq ove insisteva il nuovo manufatto, è stata posta sotto sequestro preventivo mentre il proprietario nonché esecutore materiale dell’illecito L.F. di 56 anni residente a Santeramo in Colle, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Bari.