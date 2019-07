Alcuni residenti del centro storico, in particolare di Piazza Don Minzoni (già Piazza Foggiali), hanno contattato la redazione per segnalare lo stato di grande degrado in cui versano alcune porzioni della stessa. Stiamo parlando ovviamente di spazi di proprietà pubblica nei quali, a quando risulta dalle immagini, non si interviene da anni, per non dire da sempre. Siamo a pochi metri da Palazzo Baldassarre e il Museo dell'Uomo di Altamura. Pavimentazione in totale stato di abbandono (ci crescono addirittura erbacce) e rifiuti che (ci segnalano i cittadini residenti) nessuno raccoglie.

"Siamo costretti - ci riferiscono i residenti - a raccogliere quotidianamente i rifiuti che chiunque lascia per strada. Ma non ci compete. Anche noi paghiamo le tasse". Segnaliamo il problema a chi è deputato a intervenire. Ma questo, precisiamo, non è, purtroppo, un caso isolato.