Furti di rame, operazione "Oro Rosso" anche in Puglia

Il primo anno dell'amministrazione Melodia, tracciato questa mattina il bilancio Le foto

166 delibere di Giunta, 55 di Consiglio, 2500 ore di ricevimento ai cittadini. 17 milioni di euro in investimenti programmati, 22 milioni di euro destinati al sociale per tutti i Comuni dell'ambito territoriale, avviati lavori pubblici per 13 milioni di euro recuperati finanziamenti