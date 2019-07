Contrasto alla contraffazione, oltre 10 mila articoli sequestrati dalla GdF

Concluso in questi giorni, da parte della Guardia di Finanza, un piano straordinario di interventi, nelle provincie di Bari e della BAT, finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione, dell’abusivismo commerciale ed altre correlate forme di illegalità.

I numerosi interventi, eseguiti anche nei centri a spiccata vocazione turistica, hanno portato al sequestro di oltre 10 mila articoli, in diversi settori merceologici, tra cui anche derrate alimentari, con la denuncia di 8 soggetti all’Autorità Giudiziaria e l’irrogazione di sanzioni amministrative ad altri 9 soggetti.

Dall’inizio dell’anno sono oltre 10 milioni i prodotti sequestrati dalle Fiamme Gialle di Bari con la denuncia di oltre 180 persone.

L’attività, realizzata mediante una costante azione di controllo economico del territorio, si inquadra nell’ambito dei compiti istituzionali affidati al Corpo, in aderenza al ruolo di Polizia Economico-Finanziaria, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e repressione di quei fenomeni lesivi della concorrenza ed, in particolare, della contraffazione che provocano un danno economico per le imprese, un pericolo per il consumatore finale connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti, oltre che un ingente evasione dell’I.V.A. e delle imposte sui redditi.