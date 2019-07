Rifiuti e siringhe: aumenta degrado sulla strada degli atleti verso il Buoncammino

L'aumento dei rifiuti abbandonati sulle strade comunali interne ed esterne sta diventando preoccupante. Diverso sono già state le segnalazioni arrivate in redazione da parte di assidui lettori.

Ultima quella che vi mostriamo in foto e relativa alla SP157, ovvero alla strada comunale esterna vecchia di Bari, quella che da Altamura conduce al santuario della Madonna del Buoncammino. I bordi di questa strada, diventata negli anni la preferita da podisti e ciclisti che in centinaia, ogni giorno, la percorrono per allenarsi, sono ormai pieni di rifiuti di ogni genere. L'immagine scattata oggi, mostra addirittura una siringa abbandonata, di chissà quale origine o utilizzo.

Si rende necessario un intervento urgente dell'amministrazione pubblica poichè, oltre all'inconfutabile danno ambientale e paesaggistico, la situazione potrebbe anche arrecare danno alle persone.