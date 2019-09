Rifiuti, oltre 100 soggetti sanzionati dalla Polizia Locale. Alcuni si avvalevano anche di minori

Intere periferie prese d'assalto da sporcaccioni che stanno deturpando con le loro scellerate gesta la bellezza naturale della nostra Murgia.

Nell'ultimo periodo, numerose fototrappole sono state installate sull'intero territorio dalla Sezione Controllo del Territorio della Polizia Locale di Altamura. Lusinghieri i risultati ottenuti: oltre cento soggetti, alcuni avvalendosi anche di minori, sono stati identificati e verbalizzati con sanzioni da €. 600,00. Ora, dovranno provvedere entro quindici giorni dalla notifica dell'Ordinanza Sindacale di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi alla pulizia dei siti insudiciati precedentemente dai loro scriteriati comportamenti esibendo formalmente la documentazione probante della bonifica altrimenti verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria con addebito delle spese di pulizia sostenute dal comune.- Allo stato attuale sono già tre i soggetti denunciati per i quali nei prossimi mesi avrà luogo il processo. Intanto, indagini e verifiche tributarie sono in corso per verificare la posizione tributaria di questi soggetti ovvero se sono stati censiti dall'Ufficio Tributi.-

“Auspichiamo massima collaborazione — afferma il dirigente del Comando P.L. dott. Maiullari Michele - da parte dei cittadini affinchè prendano consapevolezza della bellezza del nostro territorio non rovinandolo con gesti incivili e speriamo altresì nel senso di collaborazione con le forze di Polizia fornendo dettagli utili agli accertamenti con segnalazioni mirate. Il controllo sarà costante e puntuale poiché l'Amministrazione intende raggiungere almeno il 90% di raccolta differenziata eliminando lo scempio dalle periferie” .-

Continui e serrati controlli anche in ambito edilizio e in modo particolare nel centro storico dove un intero primo piano, allo stato rustico, di un vecchio immobile, in fase di ristrutturazione, è stato sequestrato poiché, a seguito di verifiche tecniche e disamina dei fascicoli sono state riscontrate difformità consistenti in aumenti volumetrici e di superficie coperta con variazione prospettica e di sagoma. Sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica il proprietario, l'esecutore dei lavori è il progettista nonché direttore delle opere edili.

In una zona semiperiferica della città, nelle immediate vicinanze di una scuola, su un suolo di proprietà comunale, sono state individuate delle strutture edili abusive, comprendenti una superficie di mq. 250 circa, all'interno delle quali vi erano cani di grossa taglia che versavano in buone condizioni fisiche così come verificato, in loco, da personale competente dell'ASL Bari servizio veterinario. Con apposita informativa è stata immediatamente notiziata la locale Procura della Repubblica di Bari e l'Ufficio Tecnico Comunale che procederà alla demolizione addetbitando le spese ai trasgressori. Anche in quest'ultima circostanza tre soggetti sono stati denunciati per abusivismo edilizio.

Nelle immediate vicinanze degli estramurali è stato individuato un garage di mq. 50 circa trasformato in unità abitativa completa di impianto elettrico, idrico e fognario configurando una modifica radicale della destinazione d'uso e del carico urbanistico.