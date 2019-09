Contrasto all'abusivismo commerciale, l'ultima operazione della Polizia Locale di Altamura

All'ospedale Miulli il primo trattamento in Italia di aritmia ventricolare con radioterapia stereota Le foto

I farmaci, i defibrillatori impiantabili e l’ablazione transcatetere rappresentano le opzioni più comuni per i pazienti affetti da aritmie ventricolari minacciose per la vita. Alcuni pazienti, tuttavia, non possono giovarsi di queste metodiche a causa della loro storia cardiaca,