Grave incidente stradale sulla Altamura-Santeramo

Grave incidente stradale sulla provinciale che collega Santeramo ad Altamura in particolare all'altezza di Casal Sabini, zona - putroppo - già tristemente nota per una serie di incidenti stradali talvolta mortali.

La circolazione è stata per diversi istanti bloccata per consentire i soccorsi creando non pochi disagi alla circolazione.

Al momento non si hanno notizie circa la dinamica ne sulla presenza di eventuali feriti.

Due le auto interessate nell’incidente. Una di queste, un suv Mercedes, nell’urto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata. L’altra, invece, risulta sulla carreggiata completamente distrutta.

Sul posto presenti unità di Polizia Locale e tre ambulanze del 118

Seguiranno aggiornamenti.